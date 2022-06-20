Москва, 20 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Решение Литвы ограничить по её территории транзит в Калининградскую область является незаконным. Об этом 20 июня заявил глава этого региона Антон Алиханов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Алиханов

По его словам, ранее Литва, несмотря на санкции Евросоюза не вводила подобного рода ограничений. Однако сейчас от Европейской комиссии поступили новые рекомендации, на основании которых Вильнюс и принял соответствующее решение.

«Литва действовала из разъяснений Европейской комиссии. Ранее транзит Литва пропускала. Сейчас пришли новые разъяснение от Еврокомиссии о том, что они не имеют права пропускать транзитом те грузы, которые европейцами запрещены к торговле с Россией. Это является грубейшим нарушением договорённостей, достигнутых с Евросоюзом при вступлении прибалтийских республик в ЕС. Логика европейских санкций была в ограничении торговли между ЕС и Россией. При этом они говорили, что пытаются ограничить доходы нашей страны, но транзит в Калининград не относится к этому», — сказал Алиханов.