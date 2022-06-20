Москва, , 14:25 — REGNUM Увеличение Китаем импорт нефти из РФ связано, прежде всего с тем, что Россия из-за санкций и непредсказуемости западных потребителей перенаправляет потоки экспорта из Европы в Азию, но не только с этой причиной, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Тема «зелёной энергетики» в связи с её высокой стоимостью в условиях резко выросшей глобальной инфляцией становится немного менее актуальной, чем ещё 2-3 года назад.

Поэтому КНР также, как и страны Запада, пока отодвинула на второй план вопросы ускоренного перехода на электрический транспорт и увеличивает импорт нефти, прежде всего, из России и Саудовской Аравии.

Таким образом, Россия и Саудовская Аравия вместе обеспечивают Китаю более 35% совокупного импорта нефти. А США на этом рынке придётся очень сильно потесниться, что уже происходит.

Тем более, что Венесуэла, из которой Китай импортирует нефть в обход эмбарго, поставляет Поднебесной свою нефть по рекордно низкой цене.

В сравнении с нефтью из США, транспортные издержки те же самые, срок поставки почти одинаковый, а итоговая цена венесуэльской нефти для Китая дешевле.

Можно отметить здесь и ещё одно логистическое преимущество, которая Россия имеет на китайском рынке перед Саудовской Аравией — система нефтепроводов «ВСТО», объединяющая Россию и Китай и позволяющая снижать издержки транспортировки нефти.

Однако при решении дополнительных логистических вопросов, например, при значительном увеличении российского танкерного флота (а это возможно в течение 2-3 лет), Европа как покупатель нефти, да ещё такой непредсказуемый, России может стать просто не нужна», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китайская Народная Республика в мае 2022 года импортировала нефти в общей сложности на 10,8 млн баррелей в сутки. Это сравнимо с ежедневным объемом добычи нефти в России до 2022 года.

Теперь у России доля в совокупном экспорте нефти в Китай с объёмом в 1,98 млн б/с превысила 18,3%.

Саудовская Аравия, которая ещё месяц назад сохраняла свои позиции крупнейшего поставщика нефти в Китай, поставила в КНР в мае только 1,84 млн б/с, что соответствует доле в 17% экспорта чёрного золота в Китай.

При этом Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% по сравнению с маем 2021 года и на 25% по сравнению с апрелем 2022 года.

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