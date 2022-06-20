Москва, 20 июня 2022, 14:24 — REGNUM Для Запада есть два легальных способа начать юридически значимый диалог по поводу будущего наёмников на Украине, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
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«Для Западных стран есть два легальных способа начать юридически значимый диалог по поводу тех наёмников, того неонацистского и экстремистского сброда, которые приехали на Украину помогать убивать русских людей и теперь подлежат суду или уже осуждены за свои преступления», — отметил Клишас в телеграм-канале.
Первый способ, по его словам, это признать независимость ДНР и ЛНР и вести диалог с органами юстиции этих стран о судьбе данных лиц.
Второй способ — способствовать скорейшему воссоединению суверенных республик Донбасса с Россией, признать вхождение ДНР и ЛНР в состав России, и только после такого воссоединения, которое я уверен обязательно состоится, вести такой диалог с Россией.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о принятии обеспечительных мер по делу Саадун против России и Украины (жалоба № 28 944/22) в отношении гражданина Марокко и военнослужащего вооруженных сил Украины, сдавшегося российским войскам.
Суд в ДНР приговорили к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, которые виновны в совершении военных преступлений на территории республики.
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