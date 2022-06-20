Донецк, 20 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённых пунктов Троицкое и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

В 12:45 зафиксирована атака с позиций в Новгородском. По Троицкому выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

В 13:00 с украинских позиций в Курдюмовке обстреляна Горловка. По городу выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.