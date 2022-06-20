Тбилиси, 20 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Одним из требований Еврокомиссии к Грузии для предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз было снижение поляризации в обществе, но сегодняшняя акция противоречит этому. С таким заявлением 20 июня выступил на брифинге председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Грузия

«Очень жаль, что единственный пункт, который минимум наполовину зависит от оппозиции, нарушается с первой же минуты призывом к акции. Они пытаются обвинить избранную грузинским народом власть в пророссийскости», — заявил Мдинарадзе.

Депутат обвинил организаторов акции в попытке нанести вред стране. Он также называл обвинения, которые стали лозунгами митинга «выдуманными».

Напомним, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала присвоить «кандидатский» статус Украине и Молдавии, а Грузии рекомендовала предоставить «европейскую перспективу», а статус дать после выполнения ряда условий. Окончательное решение примут в ходе заседания Евросовета, которое пройдёт с 23 по 24 июня. Лидеры грузинской оппозиции обвинили власти в провале проевропейского курса.