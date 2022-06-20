Буй, Костромская область, 20 июня 2022, 16:34 — REGNUM В городе Буе Костромской области восстановят парк Железнодорожников, не победивший в голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава города Игорь Ральников.

Проект благоустройства парка Железнодорожников
Проект благоустройства парка Железнодорожников
«Мы видим, что парк ценен для буевлян, поэтому начнём работы, предваряющие благоустройство, уже в этом году. Территория заросла. Её надо очистить. Кроме этого, необходимо восстановить ливневую канализацию. Постараемся все сделать силами местных предприятий. На следующий год парк выставим на голосование. С учётом наблюдений за сегодняшней реакцией людей, думаю, он победит», — сказал чиновник.

Напомним, в голосовании участвовали проекты 20 костромских муниципалитетов. К благоустройству территорий, набравших большее количество голосов, приступят к 2023 году. На эти цели городам и районам выделят федеральные деньги. По Бую на голосование были выставлены четыре проекта — городской пляж, аллея молодожёнов, парк и сквер по улице Социализма. Большее количество голосов было отдано за сквер, тематический парк занял второе место с отрывом в 88 голосов.

Проект предполагает восстановление парка, устройство спортивно-игровых комплексов, освещения, озеленение.

Справка: парк Железнорожников появился в Буе после Великой Отечественной войны. Он располагался параллельно улице 10 Годовщины Октября (бывшей Железнодорожников) и железнодорожным путям. К 1980-м годам в нём сохранились карусели и фонтан, в 1990-х парк пришёл в запустение. Рядом с парком располагался дом культуры, поликлиника, баня и деревянные дома железнодорожников. Из комплекса социальных построек к сегодняшнему моменту осталась лишь баня и несколько домов для рабочих.

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