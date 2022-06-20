Буй, Костромская область, 20 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В городе Буе Костромской области восстановят парк Железнодорожников, не победивший в голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава города Игорь Ральников.

Проект благоустройства парка Железнодорожников

«Мы видим, что парк ценен для буевлян, поэтому начнём работы, предваряющие благоустройство, уже в этом году. Территория заросла. Её надо очистить. Кроме этого, необходимо восстановить ливневую канализацию. Постараемся все сделать силами местных предприятий. На следующий год парк выставим на голосование. С учётом наблюдений за сегодняшней реакцией людей, думаю, он победит», — сказал чиновник.

Напомним, в голосовании участвовали проекты 20 костромских муниципалитетов. К благоустройству территорий, набравших большее количество голосов, приступят к 2023 году. На эти цели городам и районам выделят федеральные деньги. По Бую на голосование были выставлены четыре проекта — городской пляж, аллея молодожёнов, парк и сквер по улице Социализма. Большее количество голосов было отдано за сквер, тематический парк занял второе место с отрывом в 88 голосов.

Проект предполагает восстановление парка, устройство спортивно-игровых комплексов, освещения, озеленение.