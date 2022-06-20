В Буе обещают восстановить парк, построенный в послевоенные годы
Буй, Костромская область, 20 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В городе Буе Костромской области восстановят парк Железнодорожников, не победивший в голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава города Игорь Ральников.
Напомним, в голосовании участвовали проекты 20 костромских муниципалитетов. К благоустройству территорий, набравших большее количество голосов, приступят к 2023 году. На эти цели городам и районам выделят федеральные деньги. По Бую на голосование были выставлены четыре проекта — городской пляж, аллея молодожёнов, парк и сквер по улице Социализма. Большее количество голосов было отдано за сквер, тематический парк занял второе место с отрывом в 88 голосов.
Проект предполагает восстановление парка, устройство спортивно-игровых комплексов, освещения, озеленение.
Справка: парк Железнорожников появился в Буе после Великой Отечественной войны. Он располагался параллельно улице 10 Годовщины Октября (бывшей Железнодорожников) и железнодорожным путям. К 1980-м годам в нём сохранились карусели и фонтан, в 1990-х парк пришёл в запустение. Рядом с парком располагался дом культуры, поликлиника, баня и деревянные дома железнодорожников. Из комплекса социальных построек к сегодняшнему моменту осталась лишь баня и несколько домов для рабочих.