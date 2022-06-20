Грозный, 20 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Чечне открыли мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга на Украине росгвардейца Хезира Чупалаева. Торжественная церемония состоялась на родине героя — в селе Алхазурово Урус-Мартановского района.

Defence.ru Орден Мужества

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, президент РФ Владимир Путин наградил рядового Хезира Чупалаева орденом Мужества посмертно.

Мемориальную доску установили на здании школы №1 имени Ахмеда Сулейманова, где учился рядовой специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии. Именем Чупалаева также названа одна из улиц населенного пункта.

«Мы всегда помним о своих боевых товарищах, встречаемся с их родными, оказываем необходимую помощь и поддержку. Хезир погиб как настоящий герой, защищая Родину», — приводит слова заместителя командира полка по военно-политической работе подполковника Лом-Али Удаева ИА «Чечня Сегодня».