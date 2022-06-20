Джакарта, 20 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Крупная авария с участием двух автобусов произошла на перекрестке дорог на Суматре в Индонезии 20 июня 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

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В результате аварии семь человек погибли и еще 13 получили ранения. Три человека погибли на месте происшествия, в то время как четверо скончались в больнице.

Авария произошла, когда один автобус двигался со стороны Медана в Риау. На повороте автобус попытался обогнать идущее перед ним транспортное средство. Внезапно на трассе появился другой автобус. Оба автобуса, каждый из которых перевозил десятки пассажиров, получили серьезные повреждения.

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