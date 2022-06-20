Кемерово, 20 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовал первый набор в филиал Российского государственного института сценических искусств. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры

В минкультуры уточнили, что в 2022 году планируется принять 90 человек: 75 на бюджетные места и 15 — на контрактные.

В вузе будут готовить специалистов всех основных театральных профессий.