Кострома, , 14:50 — REGNUM В Костроме мужчина упал с высоты пятого этажа при попытке помочь рабочим, занимавшимся ремонтом кровли многоквартирного дома в микрорайоне Черноречье. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Падение Группа «ЧП-Кострома»

Как уточняет ГТРК «Кострома», мужчине около 30 лет. Он забрался на крышу по просьбе работников бригады, у него не было страховки и каски.

В какой-то момент костромич поскользнулся на мокром металле и упал на газон около дома. Он остался жив, но получил переломы обеих ног и тазовых костей. Государственная инспекция по труду проводит расследование инцидента.

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