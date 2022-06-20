Кострома, 20 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Костроме мужчина упал с высоты пятого этажа при попытке помочь рабочим, занимавшимся ремонтом кровли многоквартирного дома в микрорайоне Черноречье. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «ЧП-Кострома» Падение

Как уточняет ГТРК «Кострома», мужчине около 30 лет. Он забрался на крышу по просьбе работников бригады, у него не было страховки и каски.

В какой-то момент костромич поскользнулся на мокром металле и упал на газон около дома. Он остался жив, но получил переломы обеих ног и тазовых костей. Государственная инспекция по труду проводит расследование инцидента.