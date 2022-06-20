Луганск, 20 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики после обстрела украинскими боевиками городов Стаханов и Ирмино возбудила уголовные дела статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения войны, сообщила 20 июня пресс-служба ведомства.

Gplnr.su Генеральная прокуратура ЛНР

В Генпрокуратуре напомнили, что ночью 19 июня города Стаханов и Ирмино подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Обстрел велся кассетными снарядами реактивной системы залпового огня «Ураган», также над Стахановом была сбита ракета «Точка-У».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)», — сообщили в ведомстве.

В результате обстрелов разрушено и повреждено более 14 домов частного сектора, а также кровля и остекление Стахановского костно-туберкулезного диспансера.