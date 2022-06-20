Москва, 20 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. ЛДПР проведет митинг протеста против введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Ldpr.tv ЛДПР

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«21 июня депутаты фракции ЛДПР в Госдуме совместно с Московской и молодёжной организациями ЛДПР соберутся у диппредставительства Литвы, чтобы выразить протест против незаконного решения Вильнюса резко ограничить транзит через литовскую территорию товаров в российский эксклав — Калининградскую область», — отметили в партии.

Неприкосновенность грузоперевозок из центральной России в Калининградскую область гарантирована многочисленными международными соглашениями как на уровне Москвы и Вильнюса, так и с Евросоюзом, подчеркнули в партии.

Это одно из условий отказа России от создания Сувалкского коридора, который соединил бы материковую Россию с Калининградом, напомнили в ЛДПР.

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны.