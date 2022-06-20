Москва, 20 июня 2022, 14:14 — REGNUM Введение льготных долгосрочных кредитов по пониженным ставкам, а также промышленная ипотека под 5% годовых будут способствовать дополнительному притоку инвестиций в производство высокотехнологичной продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин оручил создать промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.
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