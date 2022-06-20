Москва, , 14:14 — REGNUM Введение льготных долгосрочных кредитов по пониженным ставкам, а также промышленная ипотека под 5% годовых будут способствовать дополнительному притоку инвестиций в производство высокотехнологичной продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Ипотека Ooobober.ru

«Перед российскими компаниями стоит задача не только разработки продукции, но и освоения всех технологических операций её производства и масштабирования производственных мощностей.

Очень важно привлечь отраслевые сообщества при формировании условий таких мер поддержки, чтобы они формировались с учётом текущей ситуации и были реально доступны для российских компаний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин оручил создать промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

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