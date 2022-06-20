Омск, 20 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, за весь период — 208 388. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выздоровели 56 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась троим заболевшим (19 июня — 10). За всё время в Омской области после COVID-19 выздоровел 203 191 человек.

Напомним, 19 июня в регионе выявили 45 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 59 фамилиями.