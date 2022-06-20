Лос-Анджелес, США, , 14:14 — REGNUM Американская актриса Элизабет Олсен написала книгу для детей под названием Hattie Harmony: Worry Detective. Об этом 20 июня пишет «Канобу».

Элизабет Олсен Gage Skidmore

В написании книги, которая скоро будет выпущена в продажу, принимал участие муж актрисы Робби Арнетт. История расскажет о кошке-детективе Хатти, которая помогает другим героям разбираться в своих эмоциях.

Ранее в мировой прокат вышла картина «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Злодеем в фильме выступил персонаж Элизабет Олсен Алая Ведьма.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Шан-Чи» создаст для Marvel сериал про Чудо-человека