Тегеран, 20 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Первая транзитная железная дорога в Европу официально открыта в Иране. Церемония прошла с участием президентов Ирана и Казахстана Ибрахима Раиси и Касым-Жомарта Токаева, сообщает иранский телеканал Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Дорога заработала, когда в Тегеран из Нур-Султана прибыл первый грузовой поезд. Далее он отправился в Турцию.

«Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия», — заявил президент Казахстана на брифинге после переговоров с Раиси.

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