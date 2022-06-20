Нижний Новгород, 20 июня 2022, 14:12 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Нижний Новгород» назначило Михаила Галактионова главным тренером в связи с тем, что он имеет опыт работы на европейском уровне. Об этом 20 июня заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.
«Выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России», — приводит слова Измайлова «Спорт-экспресс».
Он добавил, что Галактионов проходил стажировку в нидерландских клубах «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд» и французском «Лансе».
По словам Измайлова, тренер внимательно следит за происходящим в мировом футболе и изучает всё новое в развитии игры.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Галактионов, который с 2018 года является главным тренером молодёжной сборной России, возглавил «Нижний Новгород».
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