Нижний Новгород, 20 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Нижний Новгород» назначило Михаила Галактионова главным тренером в связи с тем, что он имеет опыт работы на европейском уровне. Об этом 20 июня заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

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«Выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России», — приводит слова Измайлова «Спорт-экспресс».

Он добавил, что Галактионов проходил стажировку в нидерландских клубах «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд» и французском «Лансе».

По словам Измайлова, тренер внимательно следит за происходящим в мировом футболе и изучает всё новое в развитии игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Галактионов, который с 2018 года является главным тренером молодёжной сборной России, возглавил «Нижний Новгород».