Москва, 20 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Водитель такси въехал в группу людей на пешеходном переходе на Боровском шоссе в Москве. Об этом 20 июня сообщает «Рен ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что в результате ДТП пострадай пять человек и добавляется, что, по словам очевидцев, водитель выехал на пешеходной переход на запрещающий сигнал светофора, когда по «зебре» шла группа примерно в десять человек.

Также отмечается, что три пешехода попали под колёса автомобиля и еще двоих задело по касательной. При этом в данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы после ДТП в Дубовском районе Волгоградской области.