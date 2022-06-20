Москва, , 14:10 — REGNUM Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов чрезмерные и политизированные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв (ЛДПР).

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Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что рекомендации по отстранению спортсменов из-за ситуации на Украине в ближайшее время не будут отменены.

По словам Свищева, Бах делает заявления согласно конъюнктуре.

«К сожалению, пока в мире спорта на международной арене не так много благоразумия. Но мы уверены, что рано или поздно эта истерия пройдет. И будет любопытно тогда уже посмотреть на то, что будет заявлять господин Бах», — сказал парламентарий.

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