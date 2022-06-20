Томский район, Томская область, 20 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины. Тело жертвы нашли 17 июня в доме в посёлке Зональная Станция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Томской области На месте преступления. Томская область

На голове пенсионерки правоохранители обнаружили многочисленные раны. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний внук убитой, который уже дал признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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