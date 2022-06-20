Барнаул, , 14:09 — REGNUM В Алтайском крае, благодаря реализации национального проекта «Демография» 17 565 семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первенца. Как сообщает региональное министерство соцзащиты, с 1 июня 2022 года молодые родители получают по 12 676 рублей.

Детское пособие Мфц.онлайн

Одними из получателей этой формы социальной поддержки стали Владимир и Регина Мызниковы из города-курорта Белокурихи. У них родился сын Никита. По словам молодой мамы, государственная выплата на первенца помогает компенсировать все расходы, связанные с ребенком, и прекрасно дополняет их семейный бюджет.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов, практика реализации данной меры поддержки поставила ряд вопросов, которые нужно решать:

«Безусловно, установление выплаты на первенца — это мера правильная и своевременная. Ее введение позволило молодым семьям более уверенно смотреть в будущее, а ее индексация позволяет минимизировать негативные последствия от повышения цен.

Другое дело, что у людей возникает вопрос: «Почему нужно подтверждать сведения о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления?». Ведь на практике доходы семьи могут снизиться как раз в последние месяцы. Как в этом случае жить и воспитывать ребёнка, дожидаясь того момента, когда по уровню доходу можно будет наконец обратиться за выплатой?

Во-вторых, появление у семей дополнительного источника дохода на практике (особенно в сёлах) привело к тому, что некоторые нерадивые родители вообще уволились с работы, а получаемые на ребёнка выплаты благополучно пропивают.

В этой части законодатель тоже должен подумать над тем, чтобы средства, которые из бюджета выплачиваются на ребёнка, именно на ребёнка и тратились — к примеру, перечислять таким родителям деньги на специальную платежную карту, с которой можно приобретать только продукты питания и детскую одежду и обувь».

Напомним, ранее проблемой перехлёста проблем бизнеса и социальных решений на недавнем конгрессе предпринимательских объединений Алтайского края поделился алтайский обшественник Константин Емешин.

По его словам, в регионе растет число людей, которые не хотят работать. Так в одном сельском магазине уволился последний грузчик, который обосновал, что ему хватает детских пособий на пятерых детей.