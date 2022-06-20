Москва, , 14:07 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что Литва решила взять в заложники Калининградскую область.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду и взять в заложники целый российский регион?» — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

«А как же международное право, обязательства Литвы, нормы соглашений самого Евросоюза и той же ВТО? Ах, да, это ж другое. И об этом рассказывает сам глава европейской дипломатии Боррель. По его словам, «нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине для мирового сообщества», так как «ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине». Вот так…», — указал парламентарий.

Такую ситуацию депутат расценил как «цинизм и лицемерие».

«Жизни жителей Калининграда не волнуют Брюссель, как в свое время не волновали и судьбы жителей Донбасса. Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны.

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