Красноярск, , 14:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 июня в федеральном оперативном штабе.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 866 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 33 носителя коронавируса, выздоровели 40 человек. Госпитализация потребовалась 17 заболевшим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае подтверждено 33 новых случая COVID-19