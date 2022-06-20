Красноярск, 20 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 июня в федеральном оперативном штабе.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 866 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 33 носителя коронавируса, выздоровели 40 человек. Госпитализация потребовалась 17 заболевшим.