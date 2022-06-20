Канберра, 20 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что политика его правительства в отношении беженцев остается «очень четкой». Это произошло после того, как беженка из Шри-Ланки рассказала в интервью газете TheAustralian, что контрабандисты сказали ей, что ее не вернут домой при лейбористском правительстве, если она отправится в опасное путешествие. Об этом 20 июня сообщил телеканал Sky News.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

На пресс-конференции журналисты спросили Альбаниза, что бы он хотел передать контрабандистам, обещающим людям в бедственном положении, что новые австралийские власти не вернут их обратно на родину.

«Мы не будем расселять здесь людей, прибывающие по морю на лодках», — ответил премьер-министр страны.

«Контрабандисты просто наживаются на несчастьях людей. Они пытаются ввести их в заблуждение», — добавил Альбаниз.