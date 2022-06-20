Уфа, 20 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. 4,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов планируют направить на развитие аграрно-промышленного комплекса (АПК) в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Сообщается, что в агропромышленном комплексе республики насчитывается около 115 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 189,9 млрд рублей. При этом из них, 63 инвестпроекта на общую сумму 117,3 млрд рублей, инвесторы уже реализуют.

«Средства вложены в птицеводство, свиноводство, молочное и мясное скотоводство, производство овощей и переработку сельхозпродукции», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

По его словам, по итогам реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства в Башкирии планируют создать 16 тысяч новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия вошла в топ-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.