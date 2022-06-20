Новоалександровск, Ставропольский край, 20 июня 2022, 14:06 — REGNUM В Ставропольском крае обнаружено сарматское захоронение II века до н. э. На кости, выступающие из кургана, наткнулся местный рыбак — житель станицы Воскресенская Новоалександровского округа. Он сообщил в полицию, а её сотрудники — историкам-археологам. Ценность находки подтвердил руководитель археологической группы ООО «Наследие» Игорь Воронин.
Истинный возраст находки будет установлен по результатам экспертизы. Ученые рассчитывают на то, что обнаружение древнего погребения станет началом большой археологической работы.