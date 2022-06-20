Новоалександровск, Ставропольский край, 20 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обнаружено сарматское захоронение II века до н. э. На кости, выступающие из кургана, наткнулся местный рыбак — житель станицы Воскресенская Новоалександровского округа. Он сообщил в полицию, а её сотрудники — историкам-археологам. Ценность находки подтвердил руководитель археологической группы ООО «Наследие» Игорь Воронин.

Археология

«В погребальном кургане находятся останки молодого человека, который, судя по костям черепа, был не старше 20 лет. Рядом лежали бараньи кости и нож, а также кувшины, которые помогли установить время захоронения. К сожалению, предметы сохранились плохо», — приводит его слова пресс-служба губернатора Ставрополья.

Истинный возраст находки будет установлен по результатам экспертизы. Ученые рассчитывают на то, что обнаружение древнего погребения станет началом большой археологической работы.