Париж, , 14:06 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 32 департаментах из-за гроз и жары, передает BFM TV.

Жара 74.mchs.gov.ru

Предупреждение о жаре расширили с 21 до 32 департаментов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о помещении 12 департаментов на западе и юго-западе страны в режим повышенной бдительности из-за аномальной жары.

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