Канберра, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг 20 июня объявила о выделении Шри-Ланке 50 миллионов долларов, чтобы помочь стране, столкнувшейся с разрушительным экономическим кризисом. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Шри-Ланка (сс) Sergei Gussev

Напомним, ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе обратился к правительству Австралии с просьбой о помощи в виде лекарств, продуктов питания и удобрений, поскольку запасы правительства Шри-Ланки сократились до рекордно низких уровней.

В заявлении, опубликованном 20 июня на сайте австралийского МИД, министр Вонг отметила, что финансирование поможет миллионам жителей Шри-Ланки удовлетворить свои ежедневные потребности в еде и медицинском обслуживании.

«Мы немедленно внесем 22 миллиона долларов во Всемирную продовольственную программу для оказания чрезвычайной продовольственной помощи, чтобы помочь трем миллионам жителей Шри-Ланки удовлетворить свои ежедневные потребности в питании», — говорится в заявлении.

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