Лондон, 20 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о прекращении поставок оружия киевскому режиму, написал журналист Умберто Маццеи в статье для британского издания Rebelion.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это безумие — провоцировать ядерную державу, способную уничтожить своих противников в любой точке мира. Нетрудно понять, что поставки вооружений только продлевают конфликт, который легко может перерасти в третью мировую войну», — написал он.

По мнению журналистам, США пытаются воспользоваться кризисом на Украине, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

«Прекращение конфликта в пользу Москвы означает потерю престижа Вашингтона как мирового полицейского. Политика оттягивания победы России напоминает попытку нацистов использовать украинцев против Советского Союза», — уточнил он.

Маццеи также подчеркнул, что победа России становится все более очевидной и неизбежной.