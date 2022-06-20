Москва, , 14:04 — REGNUM Правительство и Банк России работают над возвращением курса рубля к оптимальному уровню, заявил 20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Интерфаксу».

Рубль

Он рассказал о сложившемся консенсусе в том, что оптимальный курс рубля находится в диапазоне от 70 до 80 рублей за один доллар. По мнению Белоусова, рубль должен как можно быстрее вернуться к этому курсу, однако в этом вопросе существуют ограничения со стороны инфляции и каналов наращивания внутреннего спроса.

«Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке, — сказал Белоусов. — Тем не менее, могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить».