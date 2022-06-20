Люксембург, , 14:03 — REGNUM С призывом к странам Евросоюза воспользоваться «историческим моментом» и предоставить Украине с Молдавией статус кандидатов в члены сообщества обратилась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила об этом 20 июня журналистам в Люксембурге.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

По словам Бербок, в данный момент ЕС переживает исторический момент, когда все его страны — участницы должны осознавать особую ответственность за свои решения.

«Я убеждена в том, что мы сейчас несем ответственность за то, чтобы не только дать понять Украине, что она принадлежит Европе, что мы благодарны ей за защиту европейских ценностей, но и принять ее в наш европейский круг… То же самое, с моей точки зрения, относится и к Молдавии», — сказала она.

Также глава МИД ФРГ добавила, что она считает «абсолютно циничным» обсуждать в данный момент выполнили ли Молдавия и Украина требования, которые предъявляются к кандидатам на членство в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил в регион президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.