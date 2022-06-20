Симферополь, 20 июня 2022, 14:03 — REGNUM Дело о признании геноцидом советского народа массового уничтожения жителей Крыма в годы Великой Отечественной войны начал рассматривать Верховный суд республики 20 июня. Об этом в соцсетях сообщил спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что спустя 77 лет после победы над нацизмом он вновь поднял голову в мире.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Госсовет Республики Крым направил в прокуратуру в судебном порядке признать геноцидом советского народа массовые убийства в концлагере «Красный». Добавим, что 17 июня стало известно о передаче в архивы рассекреченных документов о зверствах оккупантов в Крыму.
Концентрационный лагерь «Красный» был организован оккупантами в районе посёлка Мирное близ Симферополя. Здесь было замучено не менее 15 тысяч крымчан — женщин, стариков, детей.