Симферополь, 20 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Дело о признании геноцидом советского народа массового уничтожения жителей Крыма в годы Великой Отечественной войны начал рассматривать Верховный суд республики 20 июня. Об этом в соцсетях сообщил спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

EPC2016 Памятник детям, убитым нацистами в концлагере «Красный»

«Сегодняшнее событие — начало рассмотрения Верховным судом Республики Крым дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны — очень значимое историческое достижение для нас. Это — переоценка преступлений, которые творили фашисты на нашей земле», — написал Константинов.

Он подчеркнул, что спустя 77 лет после победы над нацизмом он вновь поднял голову в мире.

«Тогда он не был добит, не был уничтожен в должной мере, и сегодня для некоторых стран стал нормой политики. В этой связи как никогда актуальны задачи нашей специальной военной операции, в том числе — денацификация Украины. Конечно, для нас здесь, в Крыму, в России, важно дать политико-правовую оценку преступлениям фашистов. Убежден, что эта цель будет достигнута в полной мере», — уточнил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Госсовет Республики Крым направил в прокуратуру письмо в судебном порядке признать геноцидом советского народа массовые убийства в концлагере «Красный». Добавим, что 17 июня стало известно о передаче в архивы рассекреченных документов о зверствах оккупантов в Крыму.

Концентрационный лагерь «Красный» был организован оккупантами в районе посёлка Мирное близ Симферополя. Здесь было замучено не менее 15 тысяч крымчан — женщин, стариков, детей.