Канберра, , 14:06 — REGNUM Друзья и семья Джулиана Ассанжа призывают премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза публично призвать к прекращению экстрадиции в США соучредителя WikiLeaks с территории Великобритании. Об этом 20 июня сообщила радиостанция ABC.

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Как пишут журналисты, федеральное правительство Австралии уже подняло вопрос о бедственном положении гражданина Австралии в разговоре со своими заокеанскими союзниками.

«Высокопоставленные министры публично заявили, что не будут вести дипломатию через мегафон», — говорится в статье.

«За кулисами нет больших возможностей для дипломатии, просто публично проясните свою позицию», — обратился к премьер-министру страны Альбанизу брат Ассанжа Габриэль Шиптон.

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