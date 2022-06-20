Ереван, , 14:02 — REGNUM Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула кандидатом на пост генерального прокурора республики Анну Вардапетян, которая является помощником премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фемида Lexorbis.com

Сообщается, что Вардапетян родилась в 1986 году. Она ранее также была советником главы Кассационного суда, секретарём Совета председателей судов, советником главы минюста и замминистра юстиции.

Назначение нового генпрокурора необходимо, так как полномочия действующего главы ведомства Артура Давтяна истекают в сентябре.

Напомним, в апреле 2021 года, будучи помощником Пашиняна, Вардапетян оказалась в центре скандала. Было опубликовано видео, на котором она якобы вносит поправки в некоторые судебные приговоры. Давтян тогда заявил, что это не было вмешательством в судебную практику, а Вардапетян проводила «консультации».