Стокгольм, 20 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Тупиковая ситуация в переговорах по вхождению Швеции и Финляндии в НАТО, похоже, разрешилась. Об этом 20 июня в эфире телеканала SVT заявил аналитик Пол Левин из Стокгольмского университета.

(сс) Eintracht4ever Финляндия и Швеция

«Похоже, что Турция сняла свои первоначальные блокирующие требования, чтобы НАТО могло начать подготовку хотя бы процесса приема в члены», — отметил Левин.

Сегодня, 20 июня, представители Швеции, Финляндии и Турции встретятся с представителями НАТО в Брюсселе, чтобы продолжить переговоры о вхождении двух северных стран в оборонительный альянс.

При этом, подчеркивает Левин, ситуация остается напряженной.

«Ситуация очень запутанная, и, если послушать заявления турецких политиков, такого уж прямого желания идти Швеции или Финляндии навстречу не наблюдается», — считает эксперт.