Минск, 20 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина 5 сентября 2022 года может пройти внеочередное заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где будут рассматриваться бюджетные вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Надо в начале сентября провести проработку возможных бюджетных инициатив от комиссий, обсудить этот вопрос с профильными министерствами и с правительством союзным, с тем, чтобы уже предложение от комиссии могли бы войти, в том числе, в проект бюджета», — сказал Володин в ходе 62-сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Такое заседание можно провести в одном из регионов России, добавил он.

Спикер Госдумы Володин провел заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.