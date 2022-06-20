Белгород, , 14:04 — REGNUM Дополнительно 500 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году направлено Белгороду по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

Средства направят на приведение в нормативный вид 32 улиц и проездов, а также обустроят парковку у белгородского зоопарка. Кроме того, министерство автомобильных дорог и транспорта региона провело дополнительное обследование Свято-Троицкого бульвара и улицы Победы в Белгороде, на ремонт этих объектов выделено ещё 100 млн рублей.

Ремонтные работы планируют выполнить до октября 2022 года.