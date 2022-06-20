В двух районах Бурятии ищут пропавших без вести
Тункинский район, Бурятия, 20 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На территории двух районов Бурятии организованы поисковые работы после исчезновения людей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Лес
В Курумканском районе 10 июня мужчина вышел с заимки Аматхан и не вернулся. Сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы ведут поиски пропавшего с 16 июня. Результатов пока нет.
19 июня спасатели выехали в Тункинский район, где мужчина 1974 года рождения пропал в местности возле реки Белый Иркут.
«Прибыв на место, спасатели БРПСС обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поисковые работы будут продолжены», — отметили в ведомстве.