Красноярск, 20 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 33 носителя коронавируса, выздоровели 40 человек, госпитализация потребовалась 17 заболевшим (19 июня — 18). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 366 669 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 354 889 человек.

Напомним, 19 июня в регионе выявили 35 носителей коронавируса, выздоровели 44 человека.