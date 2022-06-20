Москва, 20 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сейчас не время обсуждать с Соединенными Штатами продление текущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) или заключение нового, заявил 20 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин

Таким образом он прокомментировал слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что США должны оценить необходимость диалога и сами «прибежать и приползти».

«Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить «Сарматами» первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, если в западных странах испугались нового российского стратегического оружия, то «это сугубо их страх».

Рогозин подчеркнул, что Россия обладает самым совершенным инструментом сдерживания «любого агрессора или группы агрессоров» и назвал это оружие главной гарантией мирной жизни, суверенитета и самостоятельной внешней политики РФ.