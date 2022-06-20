Анси, Франция, 20 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Два южнокорейских анимационных фильма удостоены награды Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, биографический анимационный фильм Хон Чжун Пхё «Чон Тхэ Иль: живое пламя» удостоен приза жюри

Известно, что в 2020 году аналогичный приз получил анимационный фильм южнокорейского режиссера Ан Чжэ Хуна «Портрет шаманки».

Фильм Мун Су Чжина «Персона» удостоен награды «Кристалл» в категории «Короткометражный мультфильм».

Шестиминутный короткометражный мультфильм стал первым южнокорейским анимационным фильмом, участвовавшим в конкурсе на Каннском фестивале.