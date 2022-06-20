Новосибирск, 20 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Новосибирске в День памяти и скорби 22 июня в сквере у театра оперы и балета прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Её исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр, сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича

Напомним, что Дмитрий Шостакович писал симфонию №7 с июля по декабрь 1941 года. Она посвящена подвигу родного города композитора. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве. 9 июля 1942 года находящийся в эвакуации оркестр Ленинградской филармонии под управлением дирижёра Евгения Мравинского исполнил её в Новосибирске.

Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра начнётся в 20:00 (время местное) 22 июня.