Амман, 20 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Власти Иордании сообщили о нехватке воды для выполнения сельскохозяйственных работ и обеспечения потребностей граждан страны. Об этом 20 июня сообщает Petra со ссылкой на министра водных ресурсов и ирригации Иордании Мухаммада Аль-Наджара.

Река Иордан. Израиль

По его словам, правительство страны намерено закупить воду в Израиле для того, чтобы компенсировать нехватку. При этом аль-Наджар подчеркнул, что власти Иордании будут бороться с нелегальными колодцами, однако не станут экспроприировать их в пользу государства, поскольку качество воды в них не отвечает санитарным нормам.

«Процесс заполнения высохших хранилищ воды требует сотрудничества всех правительственных органов и должен оставаться в приоритете. Однако мы не будем экспроприировать земли, на которых есть незаконные колодцы», — заявил Мухаммад Аль-Наджар.