Москва, 20 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин поздравил учёного--зоолога, журналиста и телеведущего Николая Дроздова с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Maxim75 Николай Дроздов

Президент подчеркнул, что Дроздов открыт для содержательных идей и замыслов, деятельно поддерживает востребованные просветительские проекты.

«Вас по праву считают разносторонне одарённым человеком — популяризатором науки и экологическим активистом», — отметил Путин и пожелал Дроздову здоровья и бодрости духа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных».

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